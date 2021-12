Rekurs der Staatsanwaltschaft – Vergewaltigung an der Elsässerstrasse geht ans Bundesgericht

Das Verbrechen wurde in einem Hauseingang in der Elsässerstrasse begangen. Ein damals minderjähriger Beschuldigter wurde inzwischen vom Jugendgericht freigesprochen.

Dieser Mann soll im Februar 2020 in Basel an der Vergewaltigung einer damals 33-jährigen Frau beteiligt gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zieht das Urteil des Appellationsgerichts zur Vergewaltigung an der Elsässerstrasse an das Bundesgericht weiter. Das berichtet die «bz Basel». Im Februar 2020 war eine 33-jährige Frau in einem Hauseingang in Basel vergewaltigt worden. Ins Visier der Behörden gerieten zwei portugiesische Staatsangehörige, ein Erwachsener und ein Jugendlicher. Sie flohen in Ihre Heimat, stellten sich aber beide im weiteren Verlauf.