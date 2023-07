Basel: Anklage nach Vergewaltigung im Veloparking

Ein Mann vergewaltigte Mitte Februar eine Frau im unterirdischen Veloparking am Centralbahnplatz in Basel. Der Beschuldigte wurde schon zuvor wegen sexueller Belästigung verurteilt und aus dem Kanton weggewiesen.

Darum gehts

Am 15. Februar 2023 vergewaltigte ein Mann eine 46-jährige Frau am helllichten Tag im Veloparking unter dem Basler Centralbahnplatz. Wie die «Basler Zeitung» am Montag berichtet, liegt die Anklageschrift nun vor und enthüllt neue Details zu diesem Gewaltverbrechen.

Der Beschuldigte, ein 34-jähriger Ostafrikaner, reiste Ende 2022 über Chiasso in die Schweiz ein und beantragte Asyl. Schon bald geriet er mit dem Gesetz in Konflikt. Am 3. Februar, zwölf Tage vor der Vergewaltigung, für die er nun angeklagt ist, wurde er wegen Diebstahls, mehrfacher Behinderung einer Amtshandlung und sexueller Belästigung verurteilt. Als Teil seiner Strafe wurde er aus Basel-Stadt ausgeschlossen und durfte sich nicht mehr in diesem Kanton aufhalten.

Trotz des Verbots habe sich der Beschuldigte am Nachmittag des 15. Februar am Bahnhof SBB aufgehalten. Dort hielt er gemäss Anklage der Staatsanwaltschaft «Ausschau nach einem geeigneten Opfer, an welchem er seinen Trieb befriedigen kann». Dann soll er die offensichtlich betrunkene Frau auf einer Sitzbank entdeckt haben. Wie die spätere Untersuchung zeigte, hatte die Frau zu diesem Zeitpunkt einen Blutalkoholwert von etwa zwei Promille. Der Beschuldigte bot ihr seine Hilfe an und sie gingen zusammen ein paar Schritte, bevor sie aufgrund ihrer Betrunkenheit stürzte.

Nach Anklageschrift half er ihr auf die Beine, umarmte sie und führte sie direkt zur Rampe, die zum unterirdischen Veloparking führte. Dort brachte er sie zu einem der selbst reinigenden WCs und zerrte sie ins Innere der Toilettenanlage.

Aus der Toilette erklangen Schreie

Die Tür schloss sich automatisch und blieb 13 Minuten lang verschlossen. In dieser Zeit vergewaltigte der Beschuldigte die Frau gewaltsam. Nach 13 Minuten öffnete sich die Tür wieder. Neben der WC-Anlage befand sich ein Raum, in dem ein Facilitymanagement-Mitarbeiter war, der Schreie hörte. «Polizia!», habe eine Stimme gerufen. Er ging zur WC-Anlage und fragte, was los sei. Der Beschuldigte wimmelte ihn ab und sagte, es sei alles in Ordnung, woraufhin der Zeuge in den Nebenraum zurückging.

Das Opfer versuchte den Beschuldigten von sich wegzustossen, woraufhin er sie zu Boden rang. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf und blieb regungslos liegen. Der Beschuldigte entfernte sich, sah die halb nackte Frau auf dem Boden liegen und zerrte sie zurück in die Toilettenanlage, wo er sie erneut «skrupellos» vergewaltigte.

Erneut hörte der Facilitymanagement-Mitarbeiter Schreie aus dem Nebenraum. Er begab sich ein weiteres Mal zur Toilette, wo er den Täter in flagranti ertappte. Der Beschuldigte behauptete, dass alles in Ordnung sei und die Frau seine Freundin sei. Der Zeuge gab an die Polizei zu rufen. Daraufhin zog der Beschuldigte sofort seine Hose hoch und flüchtete.

Drei Tage später in Allschwil verhaftet

Drei Tage später belästigte der Beschuldigte erneut eine Frau im Basler Vorort Allschwil sexuell. «Unverblümt» habe er sie am 18. Februar kurz nach Mitternacht auf dem Trottoir bedrängt und mehrfach den Satz «I want to f*** you» geäussert. Trotz vehementer Ablehnung der Frau liess er nicht von ihr ab. Selbst als zwei velofahrende Passanten anhielten und sich nach der Situation erkundigten und gar die Polizei verständigt wurde, liess der 34-Jährige nicht von seinem neuen Opfer ab. Er nötigte die Frau so lange, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm.