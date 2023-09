Vergewaltigung: Danny Masterson muss 30 Jahren ins Gefängnis

Masterson spielte von 1998 bis 2006 gemeinsam mit Ashton Kutcher, Mila Kunis und Topher Grace in der Sitcom «Die wilden Siebziger».

Die Angriffe ereigneten sich 2003 in Mastersons Zuhause im Raum Hollywood.

Der US-Schauspieler Danny Masterson (47, «Die wilden Siebziger») ist wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Richterin Charlaine Olmedo setzte das Strafmass am Donnerstag in Los Angeles fest, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Masterson war Ende Mai in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden.