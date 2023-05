Strafgericht Basel-Stadt: Freundin wie «Sexsklavin» behandelt – Kampfsportler sitzt in U-Haft

Der Mann ist kein Unbekannter. Vor einem Jahr streckte der 19-jährige seinen Stiefvater vor dem Strafjustizzentrum in Muttenz mit einem Faustschlag nieder.

Der 19-jährige Kampfsportler muss sich am Strafgericht Basel-Stadt wegen Vergewaltigung und sexueller Handlung mit Kindern verantworten.

Im Juni 2022 schlug der 19-jährige Marokkaner seinen Stiefvater vor dem Strafjustizzentrum in Muttenz mit einem Faustschlag nieder, nachdem seine Mutter wegen falscher Anschuldigung und versuchter Freiheitsberaubung schuldig gesprochen wurde. Der blutige Angriff geschah im Beisein von Journalistinnen und Journalisten, darunter auch ein Reporter von 20 Minuten. Schon damals war klar: Wird er wegen des Gewaltakts verurteilt, steht sein Aufenthalt in der Schweiz auf dem Spiel.

Tatort sei das sozialpädagogische Wohnheim des Mannes gewesen. Erst als ein anderer Jugendlicher klopfte und seinen Kopf in das Zimmer steckte, gelang es der «erschütterten und verängstigten» 15-Jährigen, vor dem Beschuldigten zu flüchten.

Vergewaltigung im Wohnheim

Das Wohnheim soll auch der Ort gewesen sein, an dem er eines seiner Opfer vor einem seiner Boxkämpfe vergewaltigte. Im September 2020 soll er seine damalige Freundin auf sein Bett gedrückt und ihr angekündigt haben, dass er nun mit ihr Sex haben wolle. Er stoppte auch nicht, nachdem sie ihn angefleht hatte, zu stoppen: «Hör auf, hör auf», soll sie ihn aufgefordert haben, so die Anklage. Er vergewaltigte die junge Frau. «Dabei teilte er dem sich tot stellenden Mädchen mit, dass er bald fertig sei», schreibt die Staatsanwaltschaft.

Es war nicht der einzige Fall, in dem er seiner Freundin Gewalt angetan haben soll. Im Oktober nach der Vergewaltigung soll er sie mit einer Hand an die Küchenwand seines Wohnhauses gedrückt und «kräftig am Hals» gewürgt haben, während er ihr mit der anderen Hand Ohrfeigen verabreichte. Der Grund: Seine Freundin wollte auf eine Party, er hatte etwas dagegen.