Zürich: Vergibt Unispital rechtswidrig Aufträge? – Kantonsrat erstattet Anzeige 

«Gestützt auf die übermässige Anzahl an freihändigen Vergaben besteht der begründete Verdacht, dass das USZ eine rechtswidrige Vergabepraxis verfolgt», schreibt Amrein in einer Medienmitteilung. Das USZ habe sich somit nicht an die Pflicht gehalten, Aufträge öffentlich auszuschreiben, sondern diese auf eigene Faust und somit freihändig vergeben.