Dioxinbelastung – Vergiftete Böden in Lausanne – Behörden warnen vor Gemüse aus dem Garten

Das sind Dioxine

Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane sind chlorierte organische Verbindungen, die in der Umgangssprache als Dioxine bezeichnet werden. Dioxine entstehen in kleinsten Mengen bei Verbrennungsprozessen (zum Beispiel bei der Verbrennung von Haushalts- und Industrieabfällen) und verbreiten sich über die Luft in die Umwelt. Sie reichern sich insbesondere im Boden an und sind wie Dioxine und polychlorierte Biphenyle (PCB) sehr langlebig. Landwirtschaftliche Nutztiere nehmen Dioxine und PCB mit Bodenpartikeln auf, Wassertiere über die Nahrungskette. Dioxine werden zu mehr als 90 Prozent über die Nahrung aufgenommen und im Fettgewebe gespeichert. Akute Vergiftungen treten erst bei Mengen auf, die die üblichen Verunreinigungen in den Lebensmitteln deutlich übersteigen. Die Gefahr besteht darin, dass sich Dioxine nur sehr langsam abbauen und allenfalls zu chronischen Erkrankungen führen können.