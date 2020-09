Blausee

: Vergiftete Fische – Behörden weisen sich Schuld zu

Giftiger Gleisaushub landete in einer Kiesgrube statt in einer Deponie. Was für Tausende Fische im Blausee tödliche Folgen hatte, wurde irrtümlich von den Behörden bewilligt. Im Kanton Bern gesteht man nun Fehler ein.