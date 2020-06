vor 10min

Riehen BS

Vergiftete Hündin – «hoffentlich wird der Dreckskerl erwischt!»

Letzten Freitag wurde die Chihuahua-Hündin Luna in Riehen BS vergiftet und wäre beinahe gestorben. Derweil warnt das Veterinäramt Basel-Stadt vor sorgfältig präparierten Giftködern. Betroffen sind aber nicht nur Hunde.

von Manuela Humbel

1 / 8 Letzten Freitag wurde die Chihuahua-Hündin Luna sehr wahrscheinlich durch ein Stück Brot vergiftet, das auf dem Boden in Riehen BS bei der Käppeligasse lag. Leser-Reporter/Martina Cuni Kurze Zeit nach dem Spaziergang musste sich die Hündin übergeben und wurde bewusstlos. Leser-Reporter/Martina Cuni Sie wurde in eine Tierklinik gebracht und musste dort stationär behandelt werden. Anfangs war noch unklar, ob die 1,5-Kilo-leichte Hündin durchkommen wird. Leser-Reporter/Martina Cuni

Darum gehts Letzten Freitag wurde die Chihuahua-Hündin Luna in Riehen BS vergiftet.

Das baselstädtische Veterinäramt warnt jetzt vor präparierten Wurstscheiben.

Halter sollen ihre Tiere gut beobachten und bei Verdacht einer Vergiftung umgehend ihren Tierarzt aufsuchen, warnt das Veterinäramt.

Von den Giftködern sind wahrscheinlich auch Vögel betroffen.

«Achtung Giftköder!», warnen viele Hundefreunde in verschiedenen Facebook-Gruppen der Region Basel. Geteilt wird ein Beitrag des Veterinäramts Basel-Stadt: Vergangene Woche wurden in Riehen BS bei der Käppeligasse sorgfältig präparierte Wurstscheiben aufgefunden. Darüber gestreut: blaue Giftkörner.

«Zum Kotzen!» schreibt jemand wütend. Ein anderer: «So ein gestörtes Schwein, hoffentlich erwischt den Dreckskerl mal jemand!» Martina Cuni kommentiert dort: «Luna gehts langsam wieder besser. Hoffe, dass es kein anderes Tier erwischt.» Ihre Hündin wurde am Freitag durch Giftköder vergiftet.

«Mit einem Stück Brot», sagt sie auf Anfrage von 20 Minuten. «Ich hatte sie an der Leine, aber trotzdem konnte sie das Brot ruckzuck runterschlucken», erzählt sie. Zu Hause habe sie dann gemerkt, wie es ihrer Luna immer schlechter gegangen sei: «Sie hatte Durchfall und musste sich übergeben.» Später wollte Luna plötzlich nach draussen, wo sie sich nochmals übergeben musste. «Dann ist sie zusammengebrochen und wurde bewusstlos.»

Es war unklar, ob Luna durchkommen würde

Ihre Hündin musste über das Wochenende in der Tierklinik bleiben. Anfangs war noch nicht klar, ob sie durchkommen würde. Luna habe die ganzen Tage am «Tropf» bleiben müssen, «sie hat ja nur 1,5 Kilo», so Cuni. «Das Kalzium war im Keller, sie zitterte und war noch sehr reduziert.»

Bereits vor zwei Wochen fielen Cuni und ihrem Mann auf einem Spaziergang mehrere tote Vögel auf. «Schon das fanden wir komisch, dachten uns zuerst aber nicht viel dabei», so Cuni. Dann plötzlich, seien sie auch auf eine tote Krähe gestossen. «Wir vermuteten dann, dass es jemand vielleicht auf die Krähen abgesehen hat, die sich in Massen auf zwei Bäume bei unserer Wohnung aufhalten. Die machen in der Nacht einen massiven Lärm.»

Bei Verdacht einer Vergiftung umgehend einen Tierarzt aufsuchen

Der Post des Veterinäramts lässt aber einen Hunde- oder Katzenhasser vermuten. «Das ist so traurig», sagt Cuni. «Ich weiss nicht, was in solchen Menschen vor sich geht. Man will sich gar nicht vorstellen, wie die Tiere leiden. Meine Luna ist jetzt noch schlapp von dem Vorfall.»