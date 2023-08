Tierleid in den Ferien: Leser sieht vergiftete Katze

Ein 20-Minuten-Leser beobachtete, wie eine Katze in einem Luxushotel in Ägypten vergifteten Fisch gegessen hat und anschliessend wohl starb. Eine Tierschutzorganisation gibt Tipps, wie Touristen in solchen Fällen vorgehen können.

Darum gehts Die 20-Minuten-Community berichtet von Tierleid in den Sommerferien.

In Ägypten hat C.G. beobachtet, wie eine Katze vergifteten Fisch gegessen hat und anschliessend wahrscheinlich starb.

In Korfu ist in den Sommerferien ein Kutschpferd zusammengebrochen und gestorben.

Eine Tierschutzorganisation appelliert an Touristen, die Augen vor Tierquälerei nicht zu verschliessen.

Tiere ohne Wasser in der Gluthitze oder vergiftete Katzen: Leidende Tiere verderben manchen Touristinnen und Touristen die Ferien. C.G. war kürzlich mit einem Freund in einem Fünfsternehotel in Ägypten in den Ferien.

Die beiden seien gerade beim Essen gewesen, als sie eine Katze bemerkt hätten, die in der Nähe einer Pflanze etwas gefressen hätte, erzählt er. Als sie nachgesehen hätten, sei ein Styropor-Teller mit Fisch und blauen Giftködern neben der Katze gelegen.

«Wir haben uns Schuldgefühle eingeredet»

«Die Katze fing bereits mehrere Minuten später an zu zittern und lief seltsam. Sie schlich sich weg und ist wohl gestorben. Uns ist der Appetit komplett vergangen. Wir haben uns zudem Schuldgefühle eingeredet, dass wir die Katze nicht retten konnten», erzählt der Schweizer.

C.G. ist wütend: «Das Resort hat mehrere Umweltawards gewonnen und vergiftet gleichzeitig Katzen. Dies ist eine Sauerei und geht gar nicht. Diese Giftköder können auch für kleine Kinder, die sie beim Spielen essen, gefährlich werden.» C.G. war sich sicher, dass das Hotel die Katze absichtlich vergiftet hat und schrieb dem Resort ein E-Mail.

So kannst du in den Ferien bei Beobachtungen von Tierleid vorgehen Melde Tiere in Not einer lokalen Tierschutzorganisation.

Schiesse mehrere Fotos oder mache ein Video und melde den möglichst genauen Standort der leidenden Tiere. Je mehr Informationen du der Tierschutzorganisation geben kannst, desto eher kann sie etwas unternehmen.

Verdacht auf illegale Aktivitäten wie Wilderei oder Wildtierhandel

Wende dich schnellstmöglich an die örtliche Polizei. Auch wenn du Zeuge von Tierquälerei wirst, meldest du deine Beobachtungen am besten der Polizei, damit ein möglichst schnelles Eingreifen der Behörden möglich ist.

Warne andere Reisende vor Touristenattraktionen, bei denen Tiere systematisch ausgebeutet werden, mit einer schlechten Bewertung.

Gib dafür ein Feedback auf Tripadvisor und schildere deine Eindrücke und Erlebnisse. Viele Reisende nutzen Tripadvisor, um ihre Ferienaktivitäten zu planen. Aus diesem Grund legen touristische Institutionen grossen Wert auf eine positive Bewertung und reagieren schnell auf negative Kommentare.

«Das Hotel antwortete, dass das kein Gift sei, sondern Schlafmittel. Sie würden die Katzen an einen sicheren Ort ausserhalb des Hotels bringen. Doch das stimmt bestimmt nicht», sagt C.G. enttäuscht. Er würde nie wieder in dieses Resort zurückkehren. «Zu einem Grossteil ist unser Erlebnis mit der vergifteten Katze daran Schuld», so der Leser.

Kutschpferd in Mittagshitze zusammengebrochen

Anfang Juli ist in Korfu ein Kutschpferd vermutlich an den Folgen von Hitze, Dehydrierung und Erschöpfung gestorben, wie RTL berichtete. Viele Griechen setzten sich daraufhin in sozialen Medien lautstark für das Tierwohl ein. «Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um die Menschen zum Denken aufzufordern in den Ferien», schreibt auch uns eine Leserin.

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten kritisiert den Vorfall. «Der Profit scheint über dem Wohl des Tieres zu stehen. Ein verantwortungsvoller Pferdehalter begrenzt die Einsatzzeiten seiner Tiere, macht also zum Beispiel keine Kutschfahrten während der Mittagshitze, versorgt die Tiere mit Futter und Wasser und gönnt den Tieren genügend Erholung.»