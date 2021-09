Insektizid versprüht : Vergiftete Melone aus dem Supermarkt kostet Frau und Enkelin das Leben

Offenbar wegen eines Insektizids, das Schädlingsbekämpferinnen und -bekämpfer in einem Supermarkt versprüht hatten, starben in Moskau eine 61-Jährige und ihre Enkelin. Nun wurde laut russischen Medien ein Schädlingsbekämpfer verhaftet.

Nach dem Verzehr einer offenbar vergifteten Wassermelone sind in Russlands Hauptstadt Moskau eine 61-jährige Frau und ihre 15 Jahre alte Enkelin gestorben. An diversen Melonen seien Spuren eines Insektenbekämpfungsmittels festgestellt worden, teilte die Verbraucherschutzbehörde des Landes Rospotrebnadsor am Montag laut Agenturen mit. Das Mittel sei zur Reinigung des Supermarkts der Kette Magnit eingesetzt worden, in dem die Familie die Früchte gekauft hatte.