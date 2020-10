Was diesem Schäferhund in Westrussland widerfahren ist, rührt nicht nur Tierfreunde zu Tränen. Der Hund wurde zuerst vergiftet und anschliessend lebendig begraben. Irgendwie schaffte er es aber, sich auszugraben und aus seinem Grab zu fliehen.

Dann irrte er auf einer Landstrasse herum, wie «Daily Star» berichtet. Er war aber so geschwächt, dass er nicht mehr weiter kam. Dort entdeckte ihn die 39-Jährige Olga Lysteva im strömenden Regen am Strassenrand. Sie fuhr zuerst einige Kilometer weiter, konnte jedoch nicht aufhören, an ihn zu denken und kehrte schliesslich um, um ihn zu retten.