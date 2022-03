Kanton Bern – Ehefrau vergiftet – Anklage gegen Mann wegen Mordes erhoben

Eine 54-jährige Frau starb in einem Berner Spital. (Symbolbild)

In einem Berner Spital kam es am 24. März 2021 zu einem mysteriösen Todesfall. Die Kantonspolizei erhielt die Meldung, dass eine Frau verstorben und ihre genaue Todesursache unklar sei. Wie bei sogenannten aussergewöhnlichen Todesfällen vorgesehen, wurden zur genauen Bestimmung von Todesart und Todesursache das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern beigezogen. Verschiedene Dienste der Polizei waren in die Abklärungen eingebunden.