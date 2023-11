Vergiftungsfälle: Riesiger Rückruf bei Coca-Cola

1 / 4 In Kroatien läuft ein riesiger Rückruf. AFP Coca-Cola muss in Kroatien einige seiner Getränkeserien aus dem Verkauf nehmen. AFP Zuvor wurden mehrere Vergiftungsfälle gemeldet. AFP

34 Personen sind im Spital.

Am Samstag lieferten in der kroatischen Hafenstadt Rijeka lokale Rettungskräfte einen 19-jährigen Mann mit Verätzungen der Speiseröhre ins Spital, zuvor hatte er in einem Café eine in Österreich produzierte Glasflasche Römerquelle Emotion getrunken. Daraufhin schaltete sich das kroatische Institut für öffentliche Gesundheit ein und führte erste Analysen durch. Kurz danach wurden 150’000 Cola-Flaschen eingezogen. Das Inspektorat reagierte umgehend auf die besorgniserregenden Krankheitsmeldungen im Zuge des Konsums der Coca-Cola- und Römerquelle-Produkte.

Ursprung unbekannt

34 Erkrankungsfälle sind bisher bekannt. «Wir wissen nicht, was der Ursprung dieser Fälle ist. Unangenehm ist, dass die Anzahl der Erkrankungen steigt», so Gesundheitsminister Vili Beroš. Erste Untersuchungs-Ergebnisse des kroatischen Gesundheitsinstitutes geben aber Hoffnung: «Die ersten Analysen zeigen, dass alle untersuchten Werte innerhalb der erlaubten Grenzen sind.»

Coca-Cola Österreich erklärte dazu bereits am Mittwoch gegenüber Heute.at: «Wir haben Kenntnis über den Fall in Kroatien in Zusammenhang mit dem Produkt Römerquelle Emotion Heidelbeere-Granatapfel in der 330 ml Glasflasche. Wir hoffen auf eine schnelle und vollständige Genesung der betroffenen Personen. Die Behörden haben die volle Unterstützung unserer Kollegen vor Ort zur Untersuchung und Klärung des Falles.»

«Kein Grund zur Panik»

Die kroatischen Gesundheitsbehörden ordneten an, dass die verdächtigen Produkte aus Ladenregalen, Restaurants und anderen Verkaufsstellen verschwinden. Welche Produkte zurückgezogen wurden, teilten sie nicht mit. In Geschäften aufgenommene Bilder in sozialen Netzwerken legten jedoch nahe, dass es sich um Coca-Cola-Marken handelte. «Vorläufig können wir sagen, dass zwei (Fälle) direkt mit dem Verzehr bestimmter Getränke in Verbindung gebracht werden können, während wir den Rest noch feststellen müssen», sagte Beros. Es gebe keinen Grund zur Panik, wohl aber zur Vorsicht.

Coca-Cola in Kroatien bot in einer Mitteilung die vollständige Kooperation mit den Behörden an. Eine interne Untersuchung habe jedoch «keine Unstimmigkeiten in unserer Produktion» offengelegt. Das Unternehmen schickte auch Proben zur Analyse ein. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten. «Bis dahin ist es unsere generelle Empfehlung, Wasser aus dem Wassersystem zu trinken, das sicher sein sollte», sagte Beros.

