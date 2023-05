Reiseitipps Bilbao: Diese Highlights darfst du nicht verpassen

Ongi etorri – herzlich willkommen. Diese Worte begrüssen dich am Flughafen in Bilbao. Die Stadt an der Atlantikküste im Norden Spaniens gehört zum Baskenland – eine Region, in der Einwohner und Einwohnerinnen bis heute die baskische Sprache sowie Kultur mit viel Stolz pflegen. Wir haben Bilbao besucht und die besten Reisetipps für einen Städtetrip der anderen Art herausgepickt.