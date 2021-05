Ancillo Canepa sauer - «Verhältnismässig? Sicher nicht» – FCZ-Präsident kritisiert Polizei-Einsatz

Eigentlich könnte FCZ-Präsident Ancillo Canepa einigermassen happy sein. Zwar steckt der FC Zürich noch immer im Abstiegskampf, doch dank des Sieges am Sonntag gegen den FC Lugano (3:0) konnte der Stadtclub ein wenig aufatmen. Neu liegt der FCZ auf Rang sieben, hat fünf Punkte Vorsprung auf den Barrage-Platz und sieben Punkte auf den letzten Rang. Canepa könnte also zufrieden sein. Ist er aber nicht.

Gegenüber 20 Minuten kritisiert er den Einsatz der Zürcher Polizei am Sonntag scharf. Dass die Polizei mit Gummischrot, Wasserwerfer und Tränengas reagiert habe, findet er nicht verhältnismässig. «Die Fans hatten die friedliche Absicht, ihre Mannschaft in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Verhältnismässig? Sicher nicht», so Canepa. Weiter lobt er die Aktion der Fans. Er sagt: «Sie wollten unsere Mannschaft vor Ort tatkräftig unterstützen. Und das haben sie auch getan. Wie auch in den Wochen zuvor. Einfach nur grossartig!» Auch die Mannschaft habe sich über die lautstarke Unterstützung der Fans gefreut. «Das Team war begeistert und wollte sich nach dem Spiel bei den Fans bedanken. Das war aber aufgrund der Polizeipräsenz nicht möglich», meint der FCZ-Präsident.