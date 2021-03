Beratungen von Bund und Ländern : Verhängt Deutschland heute Ausgangssperren?

Mit Spannung erwarten die Menschen in Deutschland die Entscheide der Regierung zu neuen Corona-Massnahmen. Der Lockdown dürfte verlängert werden, aber auch Ausgangssperren sind ein Thema.

Kurz vor Beginn der Bund-Länder-Spitzenberatungen am Montagnachmittag hat sich in wichtigen Fragen noch keine einheitliche Linie abgezeichnet. Als sicher galt, dass der Lockdown verlängert wird – wohl bis zum 18. April. Noch keine Einigung gab es vorab in der Frage, ob in Regionen mit besonders vielen Infektionen eine nächtliche Ausgangssperre verhängt werden soll. Strittig war auch der Vorschlag, die Kontaktbeschränkungen über Ostern für Verwandtschaftsbesuche zu lockern. Der Beschlussentwurf liegt der Nachrichtenagentur AFP vor.