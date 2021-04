«Viele in der Expat-Community von Dubai sind wütend wegen der Aktion, die sie als respektlos empfinden», sagt Radha Stirling von der Aktivistengruppe Detained in Dubai.

Offenbar ist sie das Thema in Dubais Expat-Kreisen: Die Gruppe von Models, die sich nackt auf einem gläsernen Balkon eines Hochhauses in der glitzernden Marina Bay präsentierte und in der Folge wegen «unzüchtigen Verhaltens» festgenommen wurde.

In den Vereinten Arabischen Emiraten herrscht das Sharia-Gesetz und Sittenwächter wachen darüber, dass in der Öffentlichkeit nicht zu viel Haut gezeigt, geküsst oder getrunken wird. Wer sich daran nicht hält, dem drohen Gefängnis und hohe Bussen.

Keine Schweizer oder Schweizerinnen

«Viele in der Expat-Community von Dubai sind wütend wegen der Aktion, die sie als respektlos empfinden», sagt Radha Stirling von der in London ansässigen Aktivistengruppe Detained in Dubai. «Die Gesetze bezüglich solcher Aufnahmen sind in den Vereinten Emiraten sehr strikt – und das wissen die Leute sehr gut.» In Dubai könne man allein schon wegen eines als beleidigend empfundenen Schriftzuges auf einem T-Shirt in Schwierigkeiten geraten. Umso schwerer sei es zu verstehen, dass Frauen sich für alle sichtbar nackt auf einem Balkon zeigten.