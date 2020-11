Wenige Monate vor Tat : Verhaftete Winterthurer besuchten Wiener Attentäter

In Winterthur wurden vergangene Woche im Zusammenhang mit der Terror-Attacke in Wien zwei Männer verhaftet. Im Sommer hatten sie den Attentäter noch besucht.

Die beiden Männer, die am vergangenen Dienstag in Winterthur verhaftet worden waren, sollen den Attentäter von Wien besucht haben. Dies berichten die «NZZ am Sonntag», die «SonntagsZeitung» und der «SonntagsBlick» unter Berufung auf Sicherheitskreise sowie eigene Recherchen. Die Männer im Alter von 18 und 24 Jahren seien zwischen dem 16. und dem 20. Juli 2020 in die österreichische Hauptstadt gereist, schrieb etwa die «NZZ am Sonntag». In Wien hätten sie aber nicht nur die Tauhid-Moschee besucht, sondern auch den späteren Attentäter getroffen.