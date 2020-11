Die Terrormiliz IS hat sich zum Anschlag in Wien bekennt.

Ein Mann zündet eine Kerze am Tatort des gestrigen Attentates in der Wiener Innenstadt zu Gedenken der Opfer.

Ein Attentäter hat in der Wiener Innenstadt wahllos auf Passanten geschossen. Mehrere Menschen starben, über 20 Personen sind verletzt. In diesem Zusammenhang nahmen die Schweizer Behörden am Dienstagnachmittag zwei Winterthurer fest. Sie sollen in Kontakt mit dem Terroristen gewesen sein und diesen auch physisch getroffen haben.