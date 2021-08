Tötungsdelikt im Kosovo : Verhafteter A.S.* (32) wohnte und arbeitete in der Region Luzern

1 / 6 Der mutmassliche Täter aus dem Kosovo, A.S. (32), lebte im Kanton Luzern. A.S. (32) wohnte seit Längerem in der Schweiz. Er wurde verhaftet, weil er im Kosovo in die Tötung einer 18-Jährigen involviert gewesen sein soll. Mittäter D.K. (29) ist derzeit noch flüchtig.

Darum gehts D.K. (29) und A.S. (32) werden beschuldigt, im kosovarischen Ferizaj die 18-jährige M.O. getötet zu haben. Beide mutmasslichen Täter wurden verhaftet.

Die zwei Männer hatten O. am Sonntagnachmittag tot im Spital abgegeben. Danach machten sie sich in einem Audi mit Schweizer Kennzeichen aus dem Staub.

S. wohnte im Westen der Region Luzern und arbeitete in einem Bauunternehmen.

Zwei Männer sollen im Kosovo die 18-jährige M.O. umgebracht haben. Mittlerweile wurden sowohl der 29-jährige D.K. und der in der Schweiz wohnhafte A.S.* (32) von den kosovarischen Behörden verhaftet, wie regionale Medien berichten: S. kurz nach der Tat am Sonntag, Haupttäter K. jedoch erst am Dienstag kurz nach 12 Uhr im Ort Ferizaj, wo die Tat stattgefunden habe.

Die junge Frau soll mit dem mutmasslichen Täter D.K. verheiratet gewesen sein, schreibt «Gazetaexpress». «Sie hatte Angst, der Familie von den Problemen in der Beziehung zu erzählen», berichtet der Vater dem Newsportal. Die zwei hätten erst seit zwei Monaten zusammengelebt, von der kriminellen Vergangenheit des Schwiegersohnes habe er erst später erfahren.

Keinen Schweizer Pass

Der 32-jährige A.S. wohnte im Westen der Region Luzern und arbeitete in einem Bauunternehmen. Er sei unauffällig gewesen, sagen seine Nachbarn. Sie hätten ihn aber seit Monaten nicht mehr gesehen. Sein Lebensmittelpunkt und soziales Netzwerk sei in Schweden gewesen. Ähnlich klingt es bei der Arbeit: Eine Kollegin beschreibt ihn als ruhig, er sei nicht speziell aufgefallen. Laut mehrerer Quellen war der 32-Jährige vor allem in Südschweden verankert, wo auch eine Wohnung auf ihn lautet. Einen Schweizer Pass hatte er nicht, wie das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten schreibt.

Heute soll A.S. von den kosovarischen Behörden vernommen werden. Sie werfen ihm vor, dass er mit seinem Kollegen D.K. (29) über zwei Tage die 18-jährige O. misshandelt haben soll, schreiben lokale Medien. Die Tat soll im Norden von Ferizaj in einem Wohnhaus verübt worden sein. Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber 20 Minuten bekannt gab, sind beide Männer vorbestraft – laut kosovarischer Medien unter anderem wegen versuchten Mordes.

Der 32-Jährige S. hatte mit seinem Kollegen D.K. (29) am Sonntagnachmittag die Leiche von O. in das Spital von Ferizaj gebracht. Danach verschwanden sie in einem Audi mit Schweizer Kennzeichen. A.S. wurde bei der landesweiten Fahndung wenige Stunden nach der Tat festgenommen, sein Kollege D.K.* (29) erst am Dienstag, wie «Gazetaexpress» berichtet.

Die Beerdigung von M.O. findet heute statt.

*Namen der Redaktion bekannt

