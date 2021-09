Carles Puigdemont : Verhafteter Ex-Präsident kommt vorläufig frei

Der in Sardinien verhaftete Ex-Regionalpräsident Puigdemont soll freigelassen werden. Bis zum Gerichtsentscheid über einen Auslieferungsantrag darf er Italien nicht verlassen.

Der katalanische Ex-Regierungschef Carles Puigdemont wurde am Donnerstag in Italien verhaftet.

Der in Italien festgenommene katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont kommt unter Auflagen auf freien Fuss. Bis zur Gerichtsentscheidung über einen Auslieferungsantrag Spaniens dürfe Puigdemont Sardinien nicht verlassen, sagte sein Anwalt Agostinangelo Marras am Freitag vor dem Gericht in Sassari. Sein Mandant könne noch heute freigelassen werden. Da die Staatsanwaltschaft der Auffassung sei, dass es nicht nötig sei, Puigdemont aus Sicherheitsgründen im Gefängnis zu belassen oder Hausarrest zu verhängen, sei seine Freilassung angeordnet worden.

Der im Exil lebende Puigdemont war am Donnerstag auf der italienischen Mittelmeerinsel festgenommen worden. Er wird wegen seiner Beteiligung am gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens im Jahr 2017 von der spanischen Justiz gesucht.

Vor vier Jahren nach Belgien geflohen

Puigdemont wurde nicht begnadigt

Neun katalanische Separatisten erhielten später Gefängnisstrafen zwischen neun und 13 Jahren für die Rolle, die sie bei dem Referendum 2017 gespielt hatten. Im Juli wurden sie begnadigt. Puidgemont, der geflohen war, erhielt jedoch keine Begnadigung. Puigdemont ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Die italienische Polizei hatte den 58-Jährigen in der Nacht zum Freitag in ein Gefängnis in Sassari nahe der Stadt Alghero gebracht, wo Puigdemont nach seiner Ankunft am Flughafen verhaftet worden war.