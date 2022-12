Reichsbürger warnte vor Kinder-Folter in der Schweiz

Oberst a. D. Maximilian Eder : Verhafteter Reichsbürger warnte vor Kinder-Folterungen in der Schweiz

Der ehemalige Bundeswehr-Oberst Maximilian Eder ist einer der am Mittwoch verhafteten Reichsbürger. Er verbreitete krude Verschwörungstheorien über in der Schweiz gefangene und misshandelte Kinder.

Eder und 25 andere Reichsbürger wurden am Mittwoch festgenommen. Sie sollen einen bewaffneten Umsturz in Deutschland geplant haben.

In der Schweiz wird an einem geheimen Tunnelsystem gebaut, mit dessen Hilfe Kinder entführt und danach gefoltert werden: Was nach dem Drehbuch für einen schlechten Splatter-Film klingt, ist für den ehemaligen Panzergrenadier-Oberst Maximilian Eder Realität. Der Ex-Soldat, der am vergangenen Mittwoch zeitgleich mit 24 anderen sogenannten Reichsbürgern verhaftet wurde, warnte bei einem auf Video festgehaltenen Auftritt im deutschen Baden-Baden vom Mai: «Wenn Sie von Erdbeben in der Schweiz oder im Schwarzwald hören, dann wissen Sie, dass wieder solche Gänge gebaut werden.» Dies berichten die Zeitungen der Tamedia (Bezahlartikel).