Kosovo: Autopsie zeigt Anzeichen für gewaltsamen Streit

Kosovo : Verhafteter Schweizer – Frau soll schon vor dem Sturz verletzt gewesen sein

Die Autopsie an der Leiche der Argentinierin Clara Urdangaray in Pristina zeigt, dass die Frau blaue Flecken an ihren Armen hatte. Die Verletzungen sind nicht auf den Sturz aus dem sechsten Stock des Hotels zurückzuführen.