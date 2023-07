Washington: Verhaftung unweit Obamas Haus – Trump teilte offenbar Privatadresse

1 / 3 Offenbar hat Donald Trump am 29. Juni auf seiner Online-Plattform die Privatadresse seines Vorgängers Barack Obama gepostet. IMAGO/ZUMA Wire Dies verkündete das Justizministerium im Zusammenhang mit den Prozessvorbereitung von Taylor T., der am selben Tag vor Obamas Haus aufgegriffen wurde. Getty Images via AFP Taylor T. schrieb in einem Kommentar auf Telegram: «Wir haben diese Verlierer umzingelt! Wir sehen uns in der Hölle, Podestas und Obamas». AFP

Darum gehts: In der Nähe des Hauses von Barack Obama wurde ein bewaffneter Mann festgenommen.

Staatsanwälte orteten nun einen Zusammen mit Donald Trump.

Offenbar soll der Verdächtige die Privatadresse von Barack Obama auf der Plattform Truth Social erhalten haben.

Besagter Post stammte von Donald Trump.

Im Fall um die Festnahme eines Mannes in der Nähe eines Anwesens des früheren US-Präsidenten Barack Obama in Washington sehen Staatsanwälte offenbar eine Verbindung zu dessen Nachfolger Donald Trump. Dieser habe am 29. Juni auf seiner Online-Plattform Truth Social eine Privatadresse gepostet, die er als jene seines Vorgängers ausgegeben habe, hiess es in einem Schreiben des Justizministeriums vom Mittwoch. Am selben Tag sei der 37-jährige Taylor T. unweit des Hauses von Obama aufgegriffen worden.

T. habe zuvor Trumps Post bei Truth Social mit der angeblichen Adresse Obamas geteilt. «Wir haben diese Verlierer umzingelt! Wir sehen uns in der Hölle, Podestas und Obamas», schrieb der Verdächtige in einem Kommentar auf Telegram. Mit Podesta meinte er John Podesta, den Ex-Wahlkampfchef der früheren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die 2016 Trump unterlegen war.

Ehemaliger Kapitolstürmer vor Obamas Haus verhaftet

Die neuen Details zu dem Fall legte das Justizministerium in einem Gerichtsantrag mit der Bitte dar, T. bis zum Beginn des Prozesses in Untersuchungshaft zu belassen. Den Strafverfolgungsbehörden ist der 37-Jährige bereits bekannt: Er nahm laut Staatsanwälten am 6. Januar 2021 an der Erstürmung des US-Kapitols teil und muss sich daher wegen Vergehen in vier Fällen verantworten.

Wegen seiner Beteiligung am Angriff auf den Kongresssitz behielt das FBI seine Online-Aktivitäten im Auge. Am vergangenen Mittwoch begann die Polizei, nach ihm zu fahnden, nachdem er in einem Live-Video auf Youtube erklärt hatte, dass er sich in Gaithersburg im Staat Maryland auf einer Mission befinde und das National Institute of Standards and Technology – eine Bundesbehörde zur Förderung von Innovation und Handel – in die Luft jagen wolle.

Am Tag darauf setzte der Mann seinen Livestream aus einem Viertel in Washington fort, in dem Obama lebt. Er suche nach «Eintrittspunkten» und einem «guten Winkel für einen Schuss», erklärte der Verdächtige laut der Notiz des Justizministeriums. Demnach fiel er aber einige Blocks vom Wohnhaus Obamas entfernt dem Secret Service auf. Er floh, doch wurde er von Agenten eingefangen. In einem Kleinbus, in dem der Mann lebte, wurden zwei Waffen und Hunderte Schuss Munition gefunden.

