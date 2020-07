Gemeinde Zermatt zu Tiktok-Video

«Verhalten zeugt von mangelndem Respekt für die Natur»

Ein Gruppe stiess in Zermatt einen grossen Felsbrocken eine Schlucht hinunter. Obwohl die Macher wohl hofften, damit für Aufsehen zu sorgen, hagelt es für die Gruppe nun heftige Kritik. Vor allem auch von der Gemeindebehörde Zermatt.

Das Video einer Gruppe, die in Zermatt absichtlich einen Felsbrocken in eine Schlucht hinabdonnern liess, sorgt für Aufsehen. Nur schon auf Tiktok wurde der Clip millionenfach geklickt. Doch trotz hoher View-Zahlen: Viel Lob für die Sache gibt es nicht; die Macher müssen jetzt heftige Kritik einstecken.

So missbilligt auch die Gemeinde Zermatt, die am Dienstag von der Walliser Kantonspolizei über das Geschehene informiert worden ist, das Verhalten dieser Gruppe aufs Äusserste: «Diese ‹Aktion› ist in jedem Fall zu verurteilen und vollkommen sinnentleert», sagt Mark Aufdenblatten, Vizepräsident von Zermatt. Er findet klare Worte: «Grundsätzlich ist im Gebirge ein solches Verhalten immer gefährlich und zeugt von mangelndem oder sogar vollständig fehlendem Respekt für die Natur.»