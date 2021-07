Für Impfquote : Verhaltensökonom schlägt vor, Ungeimpfte zu diskriminieren

Mit Diskriminierung erhöhe man die Impfbereitschaft, das empfiehlt Verhaltensökonom Gerhard Fehr in einem Interview. Auf Twitter ist der Widerstand gross.

In einem Interview mit «Blick» hat Fehr erklärt, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Impfbereitschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch steigern kann. «Man müsste jetzt aufzeigen, was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt. Aber ohne Angstmacherei.» Fehr nennt als Beispiel einen Flugzeugabsturz: «Niemand würde in ein Flugzeug steigen, wenn das Absturzrisiko bei einem halben Prozent läge. Aber alle Nichtgeimpften sind derzeit bereit, an einem Virus zu erkranken, an dem sie mit 0,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit sterben werden.»