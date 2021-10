Opfer angeschossen und verprügelt – «Verhandlung wird sabotiert» – Mann schwänzt Gericht und taucht unter

In der Müllheimerstrasse kam es 2019 zu einer mehrfachen Schussabgabe, bei der ein 22-Jähriger verletzt wurde und ins Spital gebracht werden musste.

Die beiden Beschuldigten, die am 29. Juni 2019 einen 22-jährigen Mann durch Schussabgabe und anschliessendem körperlichen Angriff verletzt hatten, sollten eigentlich am Dienstag vor dem Basler Strafgericht stehen. Einer der beiden Beschuldigten, ein 32-Jähriger, erschien vor Gericht, doch der andere Beschuldigte, der 46-Jährige, schwänzte die Verhandlung. Er sei krank und könne nicht teilnehmen, sagte sein Anwalt. Er beantragte, die Verhandlung neu anzusetzen.

Das Strafgericht wollte dennoch mit der Verhandlung weiterfahren und begann mit der Personenbefragung des zweiten Beschuldigten. Doch der Anwalt des abwesenden 46-Jährigen protestierte. «Ich sehe keinen Sinn, hier zu sein, wenn mein Mandant nicht da ist», sagte er und verliess den Saal und das Gericht in der Besprechungspause nach einigen weiteren Diskussionen. Die Polizei machte sich in dieser Zeit auf, um den Beschuldigten zuhause abzuholen und ihn ins Strafgericht zu bringen.

Abwesend wegen angeblicher Magen-Darm-Grippe

Als die Beamten laut dem Gerichtspräsidenten bei dem 46-jährigen Beschuldigten zuhause ankamen, fanden sie nur dessen Frau vor. Der Beschuldigte sei laut der Frau bei Verwandten in Genf auf Besuch. Dort habe er dann eine Magen-Darm-Grippe erwischt und sei bereits seit letzter Woche von einem Arzt krankgeschrieben worden. Doch das Strafgericht kaufte ihm diese angebliche Grippe nicht ab. «Diese Verhandlung wird sabotiert», so der Gerichtspräsident. Der Kantonsarzt habe gesagt, dass eine Magen-Darm-Grippe keine Verhandlungsunfähigkeit bezeuge, so das Gericht.