Europapolitik: Der Bundesrat will neu mit der EU verhandeln

Der Bundesrat hat entschieden, wie es in der Europapolitik weitergehen soll.

Das nächste Sondierungsgespräch ist am 20. April in Brüssel vorgesehen.

Der Bundesrat hat an einer Sitzung das weitere Vorgehen in der Europapolitik beschlossen.

Seit der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU einseitig gekündigt hat, herrscht in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU Stillstand. Am Mittwoch hat der Bundesrat deshalb an einer Sitzung das weitere Vorgehen besprochen und den Auftrag für die Erarbeitung von Eckwerten eines Verhandlungsmandats mit der Europäischen Union (EU) erteilt.