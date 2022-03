Ukraine-Krieg - «Verhandlungen mit Russland könnten den Krieg womöglich beenden»

Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, sagen Schweizer Experten. Am Runden Tisch Frieden zu erzielen, sei allerdings unwahrscheinlich.

Die deutsche Politikerin Sahra Wagenknecht plädiert nun dafür, Gespräche mit Moskau zumindest in Betracht zu ziehen.

Der Krieg in der Ukraine wird immer blutiger. Der Westen reagiert darauf mit Waffenlieferungen.

Die deutsche Links-Politikerin Sahra Wagenknecht erntete kürzlich einen Sturm der Entrüstung. «Die Hauptforderungen von Putin für das Kriegsende sind offenbar die Entmilitarisierung und Neutralität der Ukraine. Es wäre ein schwerer Fehler, wenn die deutsche und französische Regierung auf dieser Grundlage nicht Gespräche zum Stopp der Eskalation und des Blutvergiessens unterstützen würden.» Das schrieb Wagenknecht am Dienstag auf Twitter.

Remo Reginold, Direktor des Swiss Institute for Global Affairs (SIGA), hat hingegen durchaus Verständnis für Wagenknechts Überlegungen: «Die Option für Verhandlungen sollte in einem Krieg immer im Raum stehen», sagt er. Denn im Moment reagiere der Westen mit ähnlich machtpolitischer Rhetorik wie Putin. «Der Unterschied ist, dass die Nato-Länder den Krieg nicht selber führen, sondern als Stellvertreter einfach die Ukraine bewaffnen.»

«Russland fordert eine neutrale Ukraine»

Für Reginold ist es durchaus wahrscheinlich, dass am Verhandlungstisch eine Lösung gefunden werden könnte, um den Krieg zu beenden, bei der beide Seiten ihr Gesicht wahren könnten: «Was Russland – derzeit mit seiner Militärmacht – fordert, ist eine neutrale Ukraine. Das Land soll sich weder der EU noch der Nato weiter annähern.»

Das sei grundsätzlich seit den 1990er-Jahren beschlossene Sache, sagt Reginold. Bloss halte sich der Westen mit der Nato-Osterweiterung nicht wirklich daran. «So sehr ich den Krieg in der Ukraine auch verurteile: Putin bestärkt damit eine Forderung, die er und seine Vorgänger seit über 20 Jahren stellen. Dieses Narrativ ist stringent, auch wenn man es durchaus hinterfragen sollte.»

«Schweiz interessiert Russland kaum»

Dass derzeit lediglich eine «Russland ist Böse»-Rhetorik herrscht, ist laut Reginold problematisch: «Natürlich ist der Angriff aufs Schärfste zu verurteilen. Doch es gibt nicht nur schwarz und weiss.» So habe der Westen in der Vergangenheit leider ebenfalls mehrfach internationales Recht verletzt. Beispiele für einen Bruch des Völkerrechts durch die Nato und die USA seien etwa der Balkan- und der Irakkrieg gewesen.

Obwohl Reginold Gespräche mit Russland begrüssen würde, sieht er kaum Aussicht auf Erfolg. Die Schweiz spiele höchstens eine untergeordnete Rolle: «Ob die Schweiz die EU-Sanktionen gegen Russland übernimmt oder nicht, war sicher eine wichtige Entscheidung für uns. Putin dürfte das aber kaum interessiert haben. Seine Botschaft richtet sich an die grossen geopolitischen Player, also an die USA und China.»