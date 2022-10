Schweiz: «Verharmlosung von Genozid» – Veranstalter canceln serbischen Film

Gemäss der Organisation Open Eye against Racism verharmlose der Film den Genozid in Srebrenica und verbreite zudem serbische Propaganda und Nationalismus.

In der Schweiz haben Veranstaltende die Vorführung bereits abgesagt.

Der Film «Republika Srpska: Borba za slobodu» («Serbische Republik: Kampf für die Freiheit») polarisiert. Die Dokumentation thematisiert die Gründung der «Serbischen Republik», eine von zwei Entitäten von Bosnien-Herzegowina. Das Gebiet war Schauplatz des Bosnienkrieges und des Völkermords in Srebrenica.

Gemäss der Organisation Open Eye against Racism, einem Zusammenschluss von Bosniakinnen und Bosniaken sowie Nicht-Bosniakinnen und Nicht-Bosniaken in der Schweiz, verharmlose der Film den Genozid und die Gräueltaten, die von Seiten der Polizei und der Armee der «Serbischen Republik» im Zeitraum zwischen 1992 und 1995 begangen wurden.

Schweizer Veranstaltende sagen Premiere ab

Gezeigt wurde der Film bislang an der Weltpremiere im bosnischen Banja Luka. Über 20’000 Personen haben in der Zwischenzeit eine Petition auf der Website change.org unterschrieben, um eine Ausstrahlung europaweit zu verhindern.

In der Schweiz hätte der Film in mehreren Städten und Gemeinden gezeigt werden sollen. Ein Grossteil der Veranstaltenden haben die Vorführung aber abgesagt. Das bestätigt die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. «Bosnierinnen und Bosnier sowie Bosniakinnen und Bosniaken, die sich meldeten, baten uns, ihnen zu helfen, denn der Film verbreite Lügen und schüre Hass auf allen Seiten», so eine Sprecherin. Man verstehe die Bedenken der bosnischen Community und unterstütze sie dabei.