USA: Verheerende Brände auf Trauminsel Hawaii fordern bereits 36 Tote

Per Notfall-Erklärung will man nun Touristen fernhalten.

Hurrikan Dora mitverantwortlich

In West Maui gebe es allerdings weiter keine Mobilfunk- oder Festnetzverbindungen. Mitverantwortlich für die rasch um sich greifenden Brände sei der Hurrikan Dora, der südlich der Inseln des US-Bundesstaats vorbeiziehe, so die Behörden. «Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos. Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben», sagte Sylvia Luke.