Umfrage zu Pestiziden - Verhelfen die Frauen der Pestizid-Initiative an der Urne zum Erfolg?

Dominik Waser von den jungen Grünen deutet das als Zeichen. Die Initiative gehe ein wichtiges Anliegen an.

Zwei Initiativen wollen erreichen, dass in der Schweiz weniger oder gar keine synthetischen Pflanzenschutzmittel mehr zum Einsatz kommen.

Die Befürworter der Pestizidinitiative hoffen, dass die Frauen am 13. Juni an der Urne den Ausschlag geben werden.

Die Schweizer Bevölkerung ist gemäss einer Befragung des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) klar für eine Reduktion von Pestiziden in der Lebensmittelproduktion. Das Institut führt seit 2016 alle zwei Jahre eine Befragung zu den Themen Biodiversität und Nachhaltigkeit durch (siehe unten).

Rang drei von zehn Nachhaltigkeitszielen

«8000 Biobetriebe kommen ohne Pestizide aus»

Dominik Waser vom Initiativ-Komitee sieht das als Zeichen: «Die Initiative geht ein wichtiges Anliegen an. Die Menschen wollen keine Pestizide in ihrem Essen. Ihnen ist klar, dass 8000 Biobetriebe in der Schweiz seit Jahren tagtäglich ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel auskommen.» Die Umfrage sei der Beweis, dass Konsumentinnen und Konsumenten Wert auf umwelt- und gesundheitsbewusste Produktion legen würden. Das Import-Verbot von mit Pestiziden produzierten Produkten schütze ausserdem Bäuerinnen und Bauern vor Preisdumping.