Forderung nach Präventionsstelle  – Verhindern, dass Pädophile ihre sexuelle Neigung ausleben 

Der Kanton Zürich hat im Sommer 2021 die erste Beratungsstelle für Menschen mit pädosexuellen Neigungen eröffnet. Weil ein Prozent der männlichen Bevölkerung eine pädophile Neigung hat, sind solche Stellen nötig. «Bisher sind 21 Männer bei uns in Abklärung und davon sind elf Betroffene in einer längerfristigen Behandlung», sagt Fanny de Tribolet-Hardy, Psychotherapeutin und Leiterin der Präventionsstelle in Zürich. Diese Präventionsstelle ist der Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) angegliedert und sie bietet Beratung und Behandlung für Menschen an, die Hilfe suchen, weil sie sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen und unter dieser psychischen Störung leiden. Das Therapieangebot ist für Einwohner des Kantons Zürich anonym und kostenlos.

Als mögliche Beratungsstelle wäre etwa die Luzerner Psychiatrie geeignet

Nun hat die SP ein Postulat eingereicht, indem der Regierungsrat beauftragt wird, den Aufbau einer eigenen Präventionsstelle Pädosexualität im Kanton Luzern zu prüfen. Denkbar ist auch die Anbindung an eine entsprechende bestehende Stelle in der Deutschschweiz und einen Anschluss an das Koordinationsnetzwerk «Kein Täter werden». Eine Beratungsstelle in Luzern würde die Leiterin der Präventionsstelle in Zürich begrüssen. Dies auch darum, weil sie häufig von Betroffenen oder deren Angehörigen aus Luzern und anderen Zentralschweizer Kantonen kontaktiert werde. De Tribolet-Hardy sagt: «Je ländlicher die Gegend ist, umso ängstlicher sind die Betroffenen.»