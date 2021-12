Abfahrt Lake Louise – Goggia fährt entfesselt, Suter auf dem Podest – Gut-Behrami abgeschlagen

Hopp Corinne! Die Schweizerin fährt im oberen Teil sehr schnell. Der Start ist definitiv geglückt. Im Mittelteil ist sie kompakt unterwegs, begeht einen kleinen Fehler, ist aber zwischenzeitlich vorne. Sie kann allerdings nicht so viel Tempo in den Schlussabschnitt mitnehmen. Gegen Ende erreicht sie ordentlichen Speed. Am Ende ist sie mit 1:49.40 und fast einer halben Sekunde Vorsprung im Ziel und führt! Super!