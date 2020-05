«The Voice»-Sieger

Verhindert Corona Remo Forrers Karriere?

Vor zwei Wochen hat Remo Forrer «The Voice of Switzerland» gewonnen. Jetzt ist seine erste Single «Home» da. Der 18-Jährige lanciert seine Karriere unter erschwerten Bedingungen.

Remo, wie hat sich dein Alltag verändert in den letzten Wochen?

Die Corona-Pandemie erschwert dir aber gerade den Karriere-Start.

Wie erlebst du das?

Wenn ich dran denke, dass so vieles gerade ganz anderes laufen könnte, ist das frustrierend. Liveauftritte sind mein zweites finanzielles Standbein – neben dem Lehrlingslohn, der bekanntermassen ja nicht so hoch ist. Aber ich kanns nicht ändern. Ich muss auf bessere Zeiten warten. Und natürlich geht die Gesundheit aller vor.

Wie wichtig ist Social Media in dieser Zeit?

Wie kommt deine Single «Home» in deinem Umfeld an?

Ich musste arbeiten am Tag des Releases und habe gar nicht so viel mitbekommen. Auf der Heimfahrt hab ich dann das Radio eingeschaltet im Auto – und wenig später lief mein Song. Das war ein grossartiges Gefühl. Ich habe aufgedreht und voll Party gemacht im Auto. Das Feedback auf den Song ist sehr gut, das ist für mich eine Bestätigung, dass es gut ist, was ich mache.

Es gibt aber auch einige enttäuschte Kommentare auf Youtube. Wie gehst du damit um?

Wie liefen die Aufnahmen?

Am Montag war das Finale, zwei Tage später stand ich schon in den Studios von Hitmill in Zürich. Das ist eine riesige Adresse: Da hingen die goldenen Platten all der Künstlerinnen und Künstler, die dort schon aufgenommen haben. So professionell habe ich natürlich noch nie aufgenommen.