Nach Unfällen in Uitikon ZH: «Verhindert einen dritten Unfall» – besorgte Anwohner fordern Massnahmen

Am Karfreitag kam das Auto einer Frau (78) auf der Schlierenstrasse in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Ein Jahr zuvor stürzte das Auto eines Mannes (54) an der gleichen Stelle zwei Meter in die Tiefe und prallte gegen die Hausfassade. In der Wohnung, in der das Fahrzeug einschlug, lebte eine dreiköpfige Familie. Sie kam mit dem Schrecken davon.