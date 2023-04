Bayern – Manchester City live: Champions League im Ticker

Im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League wollen sich die Münchner eine optimale Ausgangsposition für das Rückspiel in der Allianz Arena acht Tage später verschaffen. «Das ist ein Spiel, das hätte auch ein Finale sein können. Ich glaube, dass alle morgen einen sehr guten Tag haben müssen», befand Salihamidzic.

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München erwartet im Champions-League-Kracher bei Manchester City keine grossen Überraschungen von Coach Pep Guardiola. «Ich glaube, dass relativ klar ist, was City spielt. Man kann deutlich erkennen, dass sechs, sieben Jahre Pep in dieser Mannschaft stecken», sagte Tuchel am Montagabend bei der Pressekonferenz in Manchester: «Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind.»