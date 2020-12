Explosion in Nashville : Verhinderten diese Polizisten eine grössere Katastrophe?

Am Weihnachtsmorgen explodierte in der Innenstadt von Nashville, Tennessee ein Wohnmobil. Die Umstände sind noch ungeklärt. Der Einsatz von sechs Einsatzkräften hat aber möglicherweise Menschenleben gerettet.

Am Weihnachtsmorgen hallten aus einem Wohnmobil Warndurchsagen einer Computerstimme durch die Innenstadt von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee: «Dieses Fahrzeug wird in 15 Minuten explodieren.» Wenig später explodiert das Fahrzeug und richtet dabei massiven Sachschaden an. Mindestens drei Personen verletzten sich dabei. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Dass nicht mehr Menschen zu schaden kamen, ist auch dem Einsatz von sechs Polizistinnen und Polizisten zuzuschreiben, wie der Bürgermeister der Stadt, der Demokrat John Cooper, sagte: «Sie sind Helden. Ich bin dankbar für ihre Arbeit und die Arbeit aller Einsatzkräfte.» Die sechs Beamten am Tatort hätten die Bombeneinheit der Polizei verständigt und seien von Haus zu Haus gegangen, um Bewohner zu drängen, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Polizei riegelte die Innenstadt weitgehend ab und suchte mit Bombenspürhunden nach Sprengsätzen. Am Freitagabend (Ortszeit) verhängte Cooper eine Ausgangssperre für den betroffenen Innenstadtbereich. «Es sieht aus, als ob eine Bombe explodiert wäre», sagte er im örtlichen Fernsehen. Auch ein Sprecher der Polizei erklärte, es habe sich offenbar um eine Bombe gehandelt. Die Explosion beschädigte ein Gebäude des Kommunikationsunternehmens AT&T, weswegen in der Region teilweise Telefon- und Datenverbindungen ausfielen. Der Flughafen Nashville musste wegen Kommunikationsproblemen zeitweise seinen Betrieb einstellen.

Katastrophenfall ausgerufen

Polizeichef John Drake erklärte, Beamte seien am frühen Morgen nach Berichten über angebliche Schüsse an den Tatort gekommen. Dann begannen Durchsagen, die offenbar von dem Wohnmobil ausgingen, mit denen alle Anwohner wegen einer bevorstehenden Explosion zur Evakuierung aufgefordert wurden. Es begann demnach ein 15-minütiger Countdown, zwischendurch kam aus dem Lautsprecher auch Musik.

Im Hinblick auf die Warnungen vor der Explosion sagte er: «Ich will nicht spekulieren, aber man würde vermuten, dass diese Person nicht verletzen, sondern zerstören wollte.» Auch der Zeitpunkt der Explosion legte nahe, dass es bei der Tat wohl nicht darum ging, möglichst viele Menschen zu treffen: Am Weihnachtsfeiertag gegen 6.30 Uhr morgens waren die Strassen so gut wie leergefegt – an einem Werktag zu späterer Stunde halten sich dort aber viele Menschen auf.