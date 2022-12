WM 2022: Verhöhnen Brasilianer mit Tänzen die südkoreanischen Gegner?

Der fünffache Weltmeister Brasilien zeigte im WM-Achtelfinal teilweise Zauberfussball. Die Kicker vom Zuckerhut nahmen Gegner Südkorea beim 4:1 komplett auseinander . Wie die Südamerikaner so sind, freuten sie sich über ihre guten Leistungen – und zeigen das auch. Sie führten des öfteren Tänzchen auf, diese waren mit Sicherheit einstudiert.

Es kam gar so weit, dass nach dem 3:0 nach 30 Minuten auch der 61-jährige brasilianische Nationaltrainer Tite mittanzte. Spiel- und Jubelfreude pur, so wie man das von der Seleção kennt, wenn es fussballerisch gut läuft. Die Fans lieben das.

Die Masse macht es aus

Doch es gibt auch solche, die der ganzen Show Negatives abgewinnen. So beispielsweise Roy Keane, Legende von Manchester United. Der Ex-Profi amtet schon länger als TV-Experte und äusserte sich dabei zur Samba-Thematik. «Fantastischer Abschluss von Vinicius, toller Start ins Spiel. Aber ich habe noch nie so viel Tanz gesehen. Ich kann nicht glauben, was ich sehe», enervierte sich der 51-Jährige.