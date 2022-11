Takeoff soll von einer verirrten Kugel erschossen worden sein

Houston (USA) : «Verirrte Kugel» soll US-Rapper Takeoff tödlich getroffen haben

Der bekannte Musiker ist in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Wie sein Manager nun in einer Stellungnahme sagt, könnte ihn der Schuss versehentlich getroffen haben.

Der bekannte US-Rapper Takeoff ist am Dienstag in Texas erschossen worden. Unter Berufung auf das Umfeld des 28-jährigen Musikers von der Grammy-nominierten Gruppe Migos berichteten Medien, dass Takeoff bei einer Bowlingbahn in Houston getötet wurde. Nun äusserte sich auch sein Manager und teilte ein emotionales Statement auf Instagram.

«Mit einem gebrochenen Herzen und unter grosser Trauer teilen wir mit, dass wir um unseren geliebten Bruder Kirsnick Khari Ball trauern. Sinnlose Gewalt und eine verirrte Kugel haben dieser Welt ein weiteres Leben genommen und wir sind am Boden zerstört», heisst es. Einem Ermittler zufolge hatte sich der tödliche Vorfall nach einer privaten Party in dem Gebäude der Bowlingbahn ereignet. «Und nachdem die beendet war, versammelte sich eine grosse Gruppe von Menschen im Bereich der Eingangstür direkt vor dem Gebäude. Und das führte zu einem Streit, wo die Schiesserei stattfand.»

Neben Takeoff gibt es noch weitere Opfer

Quavo, ein Mitglied von Migos und Takeoffs Onkel, habe vor der Schiesserei mit jemanden gestritten, wie ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt. Takeoff selbst sei nur ein paar Meter hinter ihm gestanden. Nur Sekunden nach der Diskussion sei erst ein Schuss, gefolgt von mehreren Schüssen in die Menge zu hören gewesen. Gemäss dem US-Portal sollen insgesamt zehn Schüsse gefallen sein, die von mindestens zwei verschiedenen Waffen stammten. Neben Takeoff sollen ein 23-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau von einer Kugel getroffen worden sein. Die beiden letzteren Opfer seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei appellierte am Dienstagnachmittag in einer ersten Pressekonferenz an die mutmasslich grosse Zahl von Zeugen, sich zu melden, um den Täter oder die Täterinnen ausfindig zu machen. Die Schuld für die Ursache des Streites sucht die Polizei aber nicht bei Takeoff selbst. «Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass er in etwas Kriminelles verwickelt war», sagte ein Sprecher. «So wie man ihn beschreibt, ist er ein sehr friedlicher, liebevoller, grossartiger Entertainer.» Weitere Hintergründe blieben zunächst unklar.