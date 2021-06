Rio de Janeiro : Verirrte Kugel tötet schwangere Influencerin bei Polizeieinsatz

Der brasilianische Social-Media-Star Kathlen Romeu (24) ist bei einer Schiesserei zwischen der Polizei und Kriminellen in einem Vorort von Rio getötet worden. Sie war im vierten Monat schwanger.

Die brasilianische Influencerin Kathlen Romeu geriet beim Besuch einer Favela in Rio in eine Schiesserei und wurde dabei tödlich getroffen.

«Mamae 2021» schrieb Kathlen Romeu noch vor fünf Tagen zu einem Post auf Insta , der sie mit einem kleinen Babybauch zeigt: Die Influencerin war im vierten Monat schwanger und freute sich auf ihr erstes Kind. Es sollte ihr letzter Post werden: Am vergangenen Dienstag geriet sie in einem Vorort von Rio de Janeiro zufällig in eine blutige Auseinandersetzung zwischen Polizeikräften und Bandenmitgliedern und wurde dabei tödlich von einem Projektil getroffen. Von welcher Seite das tödliche Projektil abgefeuert wurde wird nun untersucht.

«Es ging alles sehr schnell. Ich habe meine Enkeltochter und meinen Urenkel in einer barbarischen Schiesserei verloren», schrieb die trauernde Grossmutter später, wie «Gala» berichtet. Auch ihr Freund Marcelo Ramos meldete sich per Insta: «Ich werde dich vermissen – den strahlendsten und lebendigsten Menschen, den ich in meinem Leben kennengelernt habe.» Und weiter: «Meine Liebe wird nie vergessen, du und Maya/Zayon werden immer in mir weiterleben.» Er bezieht sich auf die Namen, die er und Kathlen bereits für das ungeborene Kind ausgesucht hatten.