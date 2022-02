Schaffhausen - Verkäufer (18) hält mutmasslichen Dieb fest und wird verletzt

In einem Laden beim Fronwagenplatz in Schaffhausen wurde ein Verkäufer bei einer Rangelei mit einem mutmasslichen Ladendieb verletzt.

Eine Ladendetektivin beobachtete letzte Woche am Donnerstag in einem Laden am Fronwagplatz in der Stadt Schaffhausen wie ein Mann, gegen den bereits ein Hausverbot des Warenhauses bestand, Sportkleider an sich nahm und diese unter seiner getragenen Kleidung versteckte. Als die Frau zusammen mit einem 18-jährigen Verkäufer den Tatverdächtigen darauf ansprach, versuchte dieser mit der Ware abzuhauen.