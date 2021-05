«Rassistische Äusserung» : Verkäuferin bezeichnet Chefin als Ming Vase und darf dafür gefeuert werden

Ein deutsches Arbeitsgericht hat entschieden, dass im Fall einer Angestellten eines Kaufhauses rassistische Äusserungen gegen deren Vorgesetzte gemacht wurden. Dies sei ein Kündigungsgrund.

Die Bezeichnung einer Vorgesetzten als «Ming Vase» gepaart mit erklärenden Gesten für aus Asien stammende Menschen rechtfertigt nach Ansicht des Berliner Arbeitsgerichts eine ausserordentliche Kündigung. Hier lägen eine «rassistische Äusserung» seitens der betreffenden Verkäuferin und eine «erhebliche Herabwürdigung» der Chefin vor, heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Arbeitsgerichts. Es hatte anstelle des Betriebsrats die Zustimmung zur Kündigung vorgenommen. (Az. 55 BV 2053/21)

In dem Fall ging es um eine Verkäuferin, die in einem Kaufhaus mit internationalem Publikum arbeitete. Sie sagte laut Gericht an einem Tag zu einer Kollegin, sie müsse heute darauf achten, die ausgesuchten Artikel richtig abzuhaken, «sonst gibt es wieder Ärger mit der Ming Vase». Auf Nachfrage eines anwesenden Vorgesetzten, was damit gemeint sei, wiederholte sie die Worte und imitierte zur Erklärung eine asiatische Augenform.