Verkannte Perlen

Bezahlbare Bijous sind echte Geheimtipps. Wir haben uns auf die Suche nach solchen Underdogs gemacht und sind neunmal fündig geworden.

BMW M240i Cabrio

Heckantrieb! Sechszylinder! Kampfpreis! Stimmt, der 2er ist in die Jahre gekommen. Das merkt man am veralteten Infotainment, der trägen Connectivity und den fehlenden Assistenzsystemen. Dafür ist er ein BMW in Reinform: agil, spurtstark, solide, geschmeidig. Dieses Auto zelebriert dort, wo es passt, die hohe Schule des Leistungs-Übersteuerns. Der 340 PS starke Motor frönt dem Dreisatz aus Antritt, Durchzugkraft und Genügsamkeit. Das Verdeck besteht aus Stoff, wie ab 2021 auch beim neuen 4er. Der 64'500 Franken teure Luftikus ist ein emotionales Stück Freiheit mit Fahrfreude-Garantie.

Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet

Hyundai i30 N Fastback

38’490 Franken kostet der i30 N als kompaktes Schrägheck, doch das Fastback (900 Franken teurer) ist schnittiger, geräumiger und erwachsener. Als Muss für Kenner gilt die Lackierung in der Motorsport-Farbe Babyblau – auch daran merkt man, dass die Entwicklung vom einstigen Technik-Chef der BMW M GmbH verantwortet wurde. Für relativ kleines Geld bietet der 275-PS-Koreaner mit den bayrischen Genen tolle Fahrleistungen (0–100 km/h in 6,1 Sekunden, 250 km/h Spitze) bei geringem Verbrauch (nach WLTP nur 7,8 l/100km). Auch das knackige Fahrwerk, die eilfertige Lenkung und die souveränen Bremsen sind echte Freudespender.

Kia Xceed 1.4 T-GDI

Mercedes-Benz GLB 200d

Der heimliche Held der Kompaktwagenflotte im Zeichen des Sterns ist der GLB. Der mit Stilelementen der G-Klasse aufgepeppte SUV zielt in die Lücke zwischen BMW X1 und X3 oder Audi Q3 und Q5. Auf Wunsch verbauen die Schwaben sieben Sitze, vier angetriebene Räder und einen bei AMG getunten Vierzylinder mit 306 PS. Zu den Pluspunkten gehören der variable Innenraum, das MBUX-Bediensystem, die sehr guten Sitze und das vergleichsweise leichtfüssige Handling. Ab 50'000 Franken gibts den flinken (0–100km/h in 9,1 Sekunden) und sparsamen (6,1 l/100km) 150 PS starken Diesel. Achtung: sehr teure Extras!

Porsche 718 Boxster 2.0

Renault Grand Scenic TCe 140

Toyota GT86

Knight Rider. Fast and Furious. Need for Speed. Wenn da nichts klingelt, können Sie die nächsten Zeilen getrost vergessen. Denn der GT86 (und sein Schwestermodell, der Subaru BRZ) ist weder ein Altherren-Toyota noch ein zweitüriger Prius auf Droge, sondern eine minimalistische Fahrmaschine für die ewig junge Banzai-Generation. Zum Preis von 34'900 Franken bietet die Spar-Alternative zum Supra unter der Motorhaube ein Boxermotor-Kuckucksei von Subaru sowie ein Rennstrecken-taugliches Chassis, erstaunlich kräftige Bremsen und eine reaktionsschnelle Lenkung. Nur mit dem Komfort hat er es nicht so.