Letzte Hoffnung gestorben : Verkapselung der Munitionsrückstände ist keine Alternative zur Räumung

Die ETH hat ein Gutachten zum Konzept einer Verkapselung der Munitionsrückstände in Mitholz erstellt. Fazit: Eine Räumung ist unvermeidbar.

Eine Verkapselung der Munitionsrückstände in Mitholz ist laut einem ETH-Gutachten keine Option.

Ein privater Ingenieur hat beim VBS ein Konzept eingereicht, das eine «Verkapselung» der Munitionsrückstände in Mitholz vorsieht.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ist derzeit mit der Planung zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers in Mitholz beschäftigt. Dabei wird auch laufend überprüft, wie die Konsequenzen der Räumung für die Bevölkerung so erträglich wie möglich gemacht werden können. Der Einsatz neuer Technologien und Verfahren wird in diese Überlegungen einbezogen.