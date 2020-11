Für das Personal in den Einkaufsläden ist die Maskenpflicht eine besondere Hürde. Die Kontrolle der Kunden stellt eine Belastung dar.

Nicht in allen Läden wird die Maskenpflicht gleich gleich streng umgesetzt.

Maske auf und rein in den Laden. Dieser Prozess wurde mittlerweile zur Routine. Ausgenommen von der landesweiten Maskenpflicht beim Einkaufen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine Masken tragen können.

Diesen Umstand nutzen auch Corona-Skeptiker, um beim Einkaufen auf eine Maske zu verzichten. Für die Mitarbeiter in den Läden ist dies eine Belastung. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Gegenüber der «SonntagsZeitung» schreibt ein Detailhändler, es gebe Anpöbelungen, Strafandrohungen und es sei auch schon zu Tätlichkeiten gekommen. In einer Manor-Filiale in St. Gallen kam es zu einem Polizeieinsatz. Ein Kunde wollte kein Attest vorweisen und weigerte sich, den Laden zu verlassen. Die alarmierte Polizei wurde angespuckt.