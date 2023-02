Prävention: Verkaufsverbot für Alkohol ab 21 Uhr – was hältst du davon?

In seinem diesjährigen Bericht schlägt die Stiftung Sucht Schweiz eine Reihe von Massnahmen vor, welche den Alkoholkonsum in der Schweiz verringern sollen.

Die wichtigsten Forderungen bestehen in einem nächtlichen Alkohol-Verkaufsverbot, in der stärkeren Prävention beim Kauf im Netz sowie in Werbeeinschränkungen.