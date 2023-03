Basel: Busse von 20 Franken wird zu Rechnung von 700 Franken

Gemäss einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Appellationsgerichts, das die Beschwerde des Mannes abgewiesen hat, wurde er am 20. Mai 2021 erwischt. Die Busse wurde am 22. Juli verschickt, eine Zahlungserinnerung am 2. September. Noch immer zahlte der Mann nicht. Der Fall ging an die Staatsanwaltschaft, die einen Strafbefehl ausstellte: Busse von 20 Franken, plus Verfahrensgebühr von 200 Franken, plus Auslagen von 8.60 Franken.