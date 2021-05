Autofahrer empört - Verkehrschaos in Olten – neue Parktafel verdeckt Ampel

In der Verzweigung beim Usego-Gebäude in Olten erschwerte ein neues Verkehrsschild die Sicht auf die Ampel. Dadurch wurde den Autofahrenden ein vorausschauendes Fahren verunmöglicht.

In Olten SO wurde ein neues Parkleitsystem errichtet.

Es ist soweit – in Olten SO wurde das seit langer Zeit geforderte neue Parkleitsystem errichtet. Seit einem knappen Monat wird die entsprechende Infrastruktur montiert; Fundamente werden gebaut und Verkehrstafeln aufgestellt. Das Ganze kostet die Gemeinde rund anderthalb Millionen Franken. In der Planung hat sich jedoch ein Fehler eingeschlichen – mit grossen Auswirkungen.

Eine neu aufgestellte Verkehrstafel bei der Verzweigung Spange Usego versperrt den Autofahrerinnen und Autofahrern die Sicht auf die dortige Ampel. «Die Tafel steht so nah an der Ampel, dass die Autofahrer von Weitem nicht erkennen können, ob nun Grün ist oder nicht», erzählt W.S.*, der in Olten wohnt. Ihm sei die Fehlplatzierung sofort aufgefallen: «Die Durchfahrt wird dadurch unnötig erschwert, was sehr mühsam ist.»