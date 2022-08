Europacup-Konferenz: Verkehrschaos vor Stadion – FCB-Spiel beginnt 15 Minuten später

Verlieren die Zürcher im Letzigrund gegen die Nordiren nicht, stehen sie definitiv in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs. In den Playoffs für die Europa League wäre das schottische Team von Heart of Midlothian der letzte Gegner. Sollte sich der FCZ durchsetzen, spielt er in der Europa League, es winken 3,5 Millionen Franken Startgage. Verlieren die Zürcher, dürfen sie immerhin an der Conference League teilnehmen, das bringt 2,9 Millionen Franken ein.